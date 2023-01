عزز نادي التعاون صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري ويلفريد ياسو تحضيرا لمنافسات إياب الدوري الممتاز.

الإيفواري ويلفريد ياسو الذي يشغل مركز خط الهجوم يعتبر الصفقة الثانية التي تجريها إدارة نادي التعاون، فقد سبق أن تعاقدت إدارة أزرق و أصفر مدينة اجدابيا مع المهاجم النجييري قودوين شيكا أوكار قادما من فريق وفاق اسطيف الجزائري.

