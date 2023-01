نادي السويحلي يدعم صفوفه بصفقتين تحضيرا لإياب الدوري الممتاز

تعاقد نادي السويحلي مع اللاعبين التونسي محمد جمعة و المصري أحمد شمس الدين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في إياب الدوري الممتاز .

مجلس إدارة نادي السويحلي تسعى لتوفير ما يحتاجه المدرب التونسي قيص اليعقوبي في مرحلة الإياب، حيث تعاقد النادي قبل أيام قليلة مع المهاجم الدولي السابق عبدالسلام الفتيوري قادما من فريق الهلال وتعاقد أيضا مع أيمن حربيش لاعب فريق الخمس السابق.

