دوري السلة .. سلة المروج تحقق فوزاً هاماً على اتحاد المرج

المرج 22 يناير 2023 (وال) _ حققت سلة المروج فوزاً مهماً على اتحاد المرج بفارق ( 15 ) نقطة، وبواقع ( 73 ) مقابل (58) نقطة، ،وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدور التمهيدي الليبي لكرة السلة.

هذه المقابلة التي جرت – أمس السبت – بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري حكماً أولاً، و محمد بن صريتي حكماً ثانياً، وشرف الدين الهلالي حكماً ثالثاً، نجح فيها المروج من الظفر بنتيجة اللقاء موسعاَ الفارق في أكثر من مناسبة، فلكم نتائج الفترة على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة المروج بفارق ( 4 ) نقاط، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة المروج إيضاً بفارق ( 15 ) نقطة، وبنتيجة ( 26 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

وبذلك تكون النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة المروج بنتيجة ( 25 مقابل 26 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة اتحاد المرج بفارق ( 6 ) نقاط، و بنتيجة ( 17 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة سلة المروج بفارق سلة وحيدة ، وبنتيجة( 17 ) مقابل ( 15 ) نقطة، فيما كانت نتيجة الشوط الثاني النهائية لصالح اتحاد المرج بنتيجة ( 32 مقابل 28 ) نقطة. (وال _ المرج) س أ

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