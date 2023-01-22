المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

الرد الليبي لم يتأخر، إذ نجح متوسط الميدان علي «بوعرقوب» في خطف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس الأثيوبي التعامل معها لتسكن شباكه في الدقيقة 44، وينتهي على إثرها الشوط الأول.

بعد العودة من غرف الملابس، لم ينتظر المنتخب الليبي كثيرا لإدراك هدف التقدم في المباراة، بقدم عبدالعاطي العباسي في الدقيقة 50، بعد عرضية رائعة من زميله عمر الخوجة.

الهدف الثالث بقدم سالتو

استمر الضغط الليبي حتى أتى الدور على المهاجم أنيس سالتو عند الدقيقة 78، ليسجل الهدف الثالث للمنتخب الليبي، ويضع اسمه في لائحة هدافي المباراة، تتويجا لمجهوده الكبير خلال اللقاء.

وأظهر الحارس الليبي معاذ اللافي رد فعل رائعا خلال المباراة، وأبعد العديد من الكرات الخطيرة، ليحافظ على تقدم منتخب بلاده في اللقاء، ويودع البطولة برأس مرفوع.

وجمع المنتخب الليبي ثلاث نقاط في مشاركته ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين «شان»، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب المستضيف للبطولة منتخب الجزائر، قبل أن يخسر مرة أخرى من منتخب موزمبيق، ليودع البطولة قبل خوضه هذا اللقاء أمام أثيوبيا.