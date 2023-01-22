تفوق طائرة الأهلي بنغازي والجزيرة و السويحلي بسداسي التتويج

بنغازي 22 يناير 2023 (وال) _ انطلقت – أمس السبت – بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي الجولة الأولى من سداسي التتويج للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022 – 2023 ، والتي صعدها لها ستة فرق وهي الأهليان ، الاتحاد المصراتي، النصر، السويحلي ، الجزيرة، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات.

ففي اللقاء الأول نجحت طائرة الأهلي بنغازي من عبور طائرة الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشوط مقابل شوط واحد،في المباراة التي قادها ثنائي تحكيمي متكون من ( حسين البركي ) حكماً أولاً، و ( علي الأوجلي ) ثانياً.

الشوط الأول من هذه المواجهة تمكن الاتحاد المصراتي من حسم أموره لصالحة بنتيجة (25-16)، وبعد استعادة طائرة الأهلي عافيتها نجحت في الظفر بـ باقي الأشواط لمصلحتها بنتيجة (25-16)، (25-20)،(2515).

وشهد اللقاء الثاني الذي جمع فريقا النصر والجزيرة إثارة كبرى، وبعدما عادت طائرة النصر من تأخر تمكن الجزيرة من إنهاء اللقاء لصالحة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي أدارة الحكمان ( عبد السلام الرفاعي ) حكماً أولاً، و( وائل بوشعالة ) حكماً ثانياً.

الشوط الأول انتهى لصالح طائرة الجزيرة بنتيجة (25-20)، وعزز الجزيرة تقدمه على صعيد النتيجة في الشوط الثاني بنتيجة (25-23)، لطن طائرة النصر استعادة توازنها وحقق التفوق في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25-16)، (25-13)، فيما انتهى الشوط الخامس لمصلحة الجزيرة بنتيجة (17-15).

وفي ختام اليوم الأول من مرحلة التتويج للكرة الطائرة، قلب فريق السويحلي للكرة الطائرة تأخره إلى فوز أمام الأهلي طرابلس بـ ثلاثة أشواط مقابل شوط، في المقابلة التي توسطها الحكمان الدوليان ( جلال دهان )، و ( عبد الحكيم رمضان ).

هذا و تمكنت طائرة الأهلي من الظفر بنتيجة الشوط الأول لمصلحتها، وذلك بنتيجة (25-21)، لكن السويحلي عرف كيف يتعامل من اللقاء متفوقاً في باقي الأشواط ، لاسيما أن نتيجة الشوط الثاني كانت (25-19)، بينما كانت نتيجة الشوط الثالث أيضاً للسويحلي بنتيجة (25-23)، فيما كان الشوط الرابع والأخير للسويحلي بنتيجة ( 25-23). (وال _ بنغازي) س أ

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