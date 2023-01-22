لجنة المسابقات تعلن عن موعد انطلاق مرحلة الإياب في الدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس 22 يناير 2023 (وال) _ أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن موعد انطلاق مرحلة الإياب في الدوري.

ففي الأسبوع الأول من المجموعة الأولى والتي ستنطلق منافستها الخميس الموافق 2023/2/2 بلقاءين، الأول التعاون يستقبل الأخضر على ملعب 10 يونيو أجدابيا، والثاني التحدي يستضيف شباب الجبل على ملعب شهداء بنينا.

ويوم الجمعة سيقام لقاءان أيضاً، الأول الصقور يواجه النصر على ملعب طبرق، والأهلي بنغازي يستقبل الصداقة على ملعب شهداء بنينا، و ختام الأسبوع يوم السبت بلقاء الهلال مع دارنس على ملعب شهداء بنينا.

وفي المجموعة التي ستنطلق أيضاً يوم الخميس 2023/2/2 بلقاءين، الأول ابوسليم يستقبل الاتحاد المصراتي، والخمس يواجه السويحلي على ملعب الخمس.

ويوم الجمعة أيضاً لقاءان الأول أساريا يستقبل الأهلي طرابلس على ملعب الزاوية، والمحلة يستضيف المدينة على ملعب أبوسليم، وختام الأسبوع الاتحاد يستقبل الأولمبي على ملعب أبوسليم. (وال _ طرابلس) م ب

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