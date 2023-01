إدارة يوفنتوس تتحرك رسميا بعد قرار المحكمة الفيدرالية

تقدمت إدارة نادي يوفنتوس السبت بطعن ضد قرار المحكمة الفيدرالية القاضي بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

ووفقا لموقع “فوتبول إيطاليا” فإن يوفنتوس طعن في القرار لدى مجلس الضمان الرياضي وفقا للبنود الخاصة بقانون الرياضة.

وأصدرت المحكمة الفيدرالية قرارا بمعاقبة اليوفي بخصم 15 نقطة من رصيده في الكالتشيو بسبب قضايا تتعلق بالمكاسب الرأسمالية للسيدة العجوز.

كما قررت المحكمة المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام “إيقاف فابيو باراتيتشي” لمدة سنتين ونصف؛ في حين تم إيقاف رئيس النادي السابق “أندريا آنييلي”، والمدير الرياضي “أريفابيني” لمدة سنتين، وإيقاف نائب رئيس النادي السابق “بافيل نيدفيد” 8 أشهر.

المصدر موقع فوتبول إيطاليا

