تواصل بطولة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة

بنغازي 23 يناير 2023 (وال) _ تتواصل هذه الأيام بطولة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة المنطقة الثانية، على ملاعب نادي النجمة بمدينة بنغازي.

هذا و استقبل مساء أمس السبت ضمن المجموعة الأولى، نادي النجمة فريق قاريونس، حيث انتهى اللقاء لمصلحة فريق قاريونس بنتيجة هدفين نظيفين.

وفي اللقاء الثاني، فريق بنغازي الجديدة واجهه فريق شمال بنغازي، حيث انتهى اللقاء لمصلحة فريق بنغازي الجديدة، بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، بينما في المجموعة الثانية جرى لقاء فريق السواعد وفريق الطيران، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي 4 أهداف لكل فريق.

وفي اللقاء الثاني، تفوق فريق السد على فريق أطلس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الجدير بالذكر، أن هذه اللقاءات أدارها طاقم تحكيم تكون من (أحمد الجروشي، أحمد الساحلي). (وال _ بنغازي) م ب

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