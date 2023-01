الأهلي طرابلس يفاجئ الأندية المصرية بضم مهاجم سيراميكا كيلوباترا

تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع اللاعب النيجيري جون إيبوكا لتعزيز صفوف الفريق الأول استعدادا لإياب الدوري الممتاز ونصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.

النيجيري جون إيبوكا الذي دعم صفوف الأهلي العاصمي علی سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا؛ سيكون ضمن الخيارات الأساسية للمدرب التونسي فتحي الجبال لما يمتلكه من حس تهديفي مميز، فقد سبق لإيبوكا تمثيل ألوان إنبي المصري الموسم الماضي في 33 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.

