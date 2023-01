نادي الأخضر يجلب مهاجما ذي تجربة جيدة في الملاعب الإيطالية

ضم نادي الأخضر إلى صفوفه اللاعب الغاني “ريتشموند بواكي” قادما من صفوف لاميا اليوناني استعدادا للاستحقاقات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم الفترة القادمة.

انضمام المهاجم الغاني “ريتشموند بواكي” إلى فريق الأخضر يعتبر صفقة من العيار الثقيل لما يمتلكه الغاني من تجربة جيدة في الملاعب الأوروبية، فقد سبق لـ”بواكي” اللعب في صفوف أندية كبيرة في إيطاليا، مثل يوفنتوس وجنوى وأتلانتا وساسولو، وكذلك خاض تجربة في الملاعب الإسبانية رفقة نادي “إلتشي” فيما لعب مؤخرا في صفوف كل من “رودا كيركراده” الهولندي و النجم الأحمر الصربي و فريقي “غورنيك زابجه” البولندي و”جيانغسو سونينغ” الصيني.

