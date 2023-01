كريستيانو رونالدو يسجل ظهوره الأول مع النصر في الدوري السعودي

يواجه فريق النصر مساء اليوم فريق الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي.

الأنظار ستتجه صوب ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، حيث سيسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو حضوره الأول أساسيا رفقة فريق النصر في الدوري السعودي.

هذا ويحتل فريق النصر العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ30 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر بـ31 نقطة من 14 مباراة.

