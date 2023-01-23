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الاتحاد يواصل ملاحقته للأهلي بعد فوزه على أبوسليم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

واصل فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة تصدره فرق المجموعة الأولى بعد فوزه على فريق بلخير 75 – 41 ضمن منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الليبي لكرة السلة.

منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الليبي لكرة السلة لحساب فرق المجموعة الأولى شهدت فوز الاتحاد على أبوسليم 70 – 34، وفي مباريات المجموعة الثانية حسم فريق المروج ديربي المرج لصالحه بعد فوزه في ختام منافسات إياب الجولة الثانية على جاره اتحاد المرج 73 – 58.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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