الهلال سيخوض أكثر من لقاء ودي في العاصمة طرابلس

يدخل فريق الهلال معسكرا تحضيريا بمدينة طرابلس تحضيرا لانطلاق منافسات إياب الدوري الممتاز.

فريق الهلال رفقة المدرب المصري محمد عودة الذي يقود دفة أزرق وأبيض مدينة بنغازي في منافسات الدوري الممتاز، سيسعى في معسكره التحضيري بمدينة طرابلس لرفع نسق التدريبات بخوض الفريق لعدة مباريات ودية بغية تحضير اللاعبين بالشكل المطلوب استعدادا لإياب الممتاز، الذي سيقص فريق الهلال شريط منافساته بمواجهة فريق دارنس في الرابع من فبراير القادم.

