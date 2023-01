مفتاح طقطق يعود للتهديف رفقة النصر

يواصل فريق النصر استعداداته بمعسكره التحضيري بتونس تأهبا لعودة منافسات الدوري الليبي الممتاز.

المدرب الصربي لفريق النصر “زوران ميلينكوفيتش” رفع ومن تيرة تحضيرات الفريق بالمعسكر الإعدادي الذي يخوضه هذه الأثناء بتونس عبر حصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائة، وبتجهيز اللاعبين بإجراء بعض المباريات الودية، كان آخرها أمام متصدر الدوري الجزائري فريق شباب بلوزداد وانتهت لصالح النصر بهدف وحيد سجله اللاعب مفتاح طقطق.

