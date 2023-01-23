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محمد الطشاني يتوج ببطولة الاستقلال للإسكواش

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

توج اللاعب محمد الطشاني ببطولة الاستقلال للإسكواش التي نظمها الاتحاد الفرعي بنغازي بملاعب المدينة الرياضية.

الطشاني توج بالمركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على علي فياض بثلاثة أشواط دون رد. وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز عبد الله اللموشي على عبدالهادي زغوان بثلاثة أشواط لشوطين.

هذا ويشار إلى أن المنافسات استمرت لثلاثة أيام وبإشراف مباشر من قبل الاتحاد الليبي للإسكواش.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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