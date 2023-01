توج اللاعب محمد الطشاني ببطولة الاستقلال للإسكواش التي نظمها الاتحاد الفرعي بنغازي بملاعب المدينة الرياضية.

الطشاني توج بالمركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على علي فياض بثلاثة أشواط دون رد. وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز عبد الله اللموشي على عبدالهادي زغوان بثلاثة أشواط لشوطين.

هذا ويشار إلى أن المنافسات استمرت لثلاثة أيام وبإشراف مباشر من قبل الاتحاد الليبي للإسكواش.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post محمد الطشاني يتوج ببطولة الاستقلال للإسكواش appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار