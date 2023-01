اتحاد الكاراتيه يختتم فعاليات الدورة التدريبية للمدربين وحكام المنطقة الغربية

اختتم الاتحاد الليبي للكاراتيه فعاليات الدورة التدريبية للمدريبن وحكام المنطقة الغربية المقامة بنادي وسعاية بدري بمدينة طرابلس

الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، شهدت في اليوم الأخير توزيع الشهادات على المتدريبين بعد خضوعهم لدروس مكثفة في الجانبين النظري والعملي للكاتا وكومتي.

هذا ويشار إلى أن الدورة التدريبية تأتي ضمن أنشطة الاتحاد الليبي للكاراتيه للموسم الرياضي 2023.

المصدر الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للكاراتيه

