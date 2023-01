نادي روما يقترب من ضم نجم المنتخب المغربي لتعويض رحيل نيكولو زانيولو

أفادت شبكة ميركاتو الإيطالية بأن نادي روما دخل في مفاوضات جادة مع نادي تشلسي الإنجليزي لضم المغربي حكيم زياش في سوق انتقال اللاعبين الحالي.

وذكرت الشبكة أن اللاعب المغربي رحب بفكرة انتقاله لنادي روما الذي يبحث عن لاعب بديل، بعد أن أعطى الإذن لرحيل لاعبه الإيطالي “نيكولو زانيولو”، والذي دخل قطبا لندن أرسنال وتوتنهام في إمكانية ضمه في الفترة القادمة.

المصدر شبكة ميركاتو الإيطالية

