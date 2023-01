قرار جديد من المكتب التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة

أصدر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قرارا جديدا يخص الفرق أصحاب المراكز الأخيرة في ترتيب دوري الدرجة الأولى، حيث تم إلغاء إقامة دوري الهبوط بين الفرق أصحاب المراكز الأخيرة في دوري الدرجة الأولى مع الفرق المتأهلة من الدرجة الثانية وذلك نظرا لعدم وجود فرق من الدرجة الثانية ترغب في خوض منافسات الموسم الحالي الأمر الذي استوجب إحالة الموضوع للمكتب التنفيذي الذي اتخذ قرارا بالإجماع بعدم إقامة دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

