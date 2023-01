افتتح النادي الأهلي بنغازي صـالـة الـمـرحـوم الـشـريـف يـوسـف لـلكـرة الـطـائـرة بحضور مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة وأعضاء المكتب التنفيذي وبعض الشخصيات المهتمة بلعبة الكرة الطائرة في مدينة بنغازي، وجاء هذا الافتتاح استكمالا لمشاريع النادي في البنية التحتية وتطوير الألعاب الجماعية لتحقيق الألقاب و تطوير الرياضيين في المستقبل.

المصدر النادي الأهلي بنغازي

The post الأهلي يحتفل بصالة الشريف يوسف للكرة الطائرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار