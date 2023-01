يواصل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس ساسي عون التوقيع مع اللاعبين المحترفين الذين تم اختيارهم لقائمة الفريق الأول لكرة القدم في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث وصل إلى العاصمة طرابلس الاثنين اللاعب المحترف الإنغولي ” هيرينيلسون كارمو كافالو” ليكون الصفـقة الثالثة التي يوقعها الأهلي طرابلس مع المحترفين بعد اللاعب المهاجم النيجيري “جون إيبوكا” والمدافع التـونسي “هيثـم العيـوني”.

المصدر النادي الأهلي طرابلس

The post الأهلي طرابلس يضم ثالث اللاعبين في الميركاتو الشتوي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار