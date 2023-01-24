وال| الجولة الرابعة لبطولة الدوري للكرة الطائرة بدون جمهور 

طرابلس 24 يناير 2023 (وال) _ أعلنت اللجنة المشرفة على بطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة للدور السداسي، عن إقامة مباريات الجولة الرابعة جميعها بدون حضور الجمهور، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة وحفاظا على نجاح المنافسة وإظهارها بالصورة المطلوبة بين الأندية.

هذا وسيتقابل في المباراة الأولى فريق السويحلي والجزيرة، واللقاء الثاني الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي، واللقاء الختامي للجولة سيكون ديربي بنغازي المنتظر بين فريق النصر والأهلي بنغازي. (وال _ طرابلس) م ب

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