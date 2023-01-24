بن حريز (لوال): الاجتماع القادم للاتحاد العربي للشراع والرياضيات البحرية سيكون في ليبيا

طرابلس 24 يناير 2023 (وال) _ صرح رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية عبدالمنعم بن حريز _ لوكالة الأنباء الليبية _ إنه مساء أمس عقد اجتماعا بمقر الاتحاد العربي للشراع والرياضات البحرية، مع الأمين العام للاتحاد كمال زاده، حيث تطرق إلى تجديد عضوية الاتحاد الليبي، وتم دفع الاشتراك سنة 2023م، وكذلك الانتهاء من الديون المتراكمة والاشتراكات لمدة سبع سنوات من الاتحاد السابق.

وأكد بن حريز: بأنه تلقى وعدا بأن أحد الاجتماعات القادمة للاتحاد العربي، سيكون بدولة ليبيا.

وأوضح: أن في وختام الاجتماع قام رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد الليبي للشراع بن حريز، بتقديم دروع تكريما لرئيس الاتحاد العربي للشراع والرياضات البحرية الشيخ خليفة بن عبدالله ال خليفة، والأمين العام للاتحاد سعيد كمال زادة، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المبذولة ووقوفهم الدائم مع الاتحاد الليبي لعودته لمكانه الطبيعي، مشيراً إلى أن اليوم الثلاثاء، سيتم تكريم الاتحاد الليبي من قبل الاتحاد العربي. (وال _ طرابلس) م ب

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