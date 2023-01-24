تواصل بطولة الدور السداسي للكرة الطائرة

بنغازي 24 يناير 2023 (وال) _ تتواصل لليوم الثالث على التوالي بطولة الدور الليبي للكرة الطائرة لدور السداسي على صالة المرحوم سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي.

ففي اللقاء الأول الذي جمع فريق الأهلي بنغازي وفريق الجزيرة وعينهم على نقاط المباراة، للتقدم في سلم الترتيب، بعد أن استطاع فريق الأهلي بنغازي، من إنهاء الشوط لمصلحته بنتيجة (24/26).

وفي الشوط الثاني أيضا تمكن فريق الأهلي من إنهائه لمصلحته بنتيجة (22/25)، وفي الشوط الثالث والذي شهد صحوة فريق الجزيرة، استطاع من خلاله إنهائه لمصلحته، بنتيجة (21/25)، ليلجأ الفريقين إلى الشوط الرابع، والذي تمكن فيه فريق الأهلي بنغازي بالفوز فيه بنتيجة (22/25)، وبذلك يسجل فريق الأهلى انتصاره الثاني وفقدانه للقاء وحيد، وتسجيل أول خسارة لفريق الجزيرة بعد انتصارين.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع ديربي مصراتة بين فريق الاتحاد المصراتي والسويحلي، والذي استطاع فيه فريق السويحلي الخروج فيه فائزا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، جاءت النتائج كالتالي:

الأول (16/25)

والثاني (18/25)

والثالث (16/25)

وبهذا الانتصار يسجل فريق السويحلي انتصاره الثالث والاتحاد المصراتي الخسارة الثالثة له، ويتصدر المجموعة مؤقتا.

وفي اللقاء الختامي للجولة الثالثة، شهد إثارة ندية جمعت الأهلي بطرابلس والنصر، تمكن فيها فريق النصر من الظفر بالشوط الأول لمصلحته، بنتيجة (25/19)، و في الشوط الثاني تمكن فريق الأهلي طرابلس بقلب النتيجة لمصلحته بنتيجة (16/25).

وفي الشوط الثالث حاول الفريقين الخروج به، إلا إن الكلمة الأخيرة كانت لفريق الأهلي طرابلس، وانتهى لمصلحته بنتيجة (21/25)، لتشتعل الإثارة والمنافسة من جديد بين الفريقين في الشوط الرابع، والذي تمكن فيه فريق النصر بالخروج فائزا بنتيجة (20/25) ليلجأ الفريقين إلى الشوط الخامس والاسم، استطاع فريق الأهلي طرابلس الخروج فائزا فيه بنتيجة (9/15)، وبذلك يسجل فريق الأهلي طرابلس انتصاره الثاني وخسارة وحيدة، وفريق النصر يسجل ثلاث خسائر متتالية. (وال _ بنغازي) م ب

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