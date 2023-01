الأهلي طرابلس يختبر إمكانياته أمام اليرموك قبل انطلاق إياب الممتاز

تعادل فريق الأهلي طرابلس وديا أمام فريق اليرموك 1-1 استعدادا لانطلاق منافسات إياب الدوري الممتاز الذي حدد انطلاقه مطلع الشهر القادم، المبارة الودية التي أقيمت بملعب نادي اليرموك بجنزور بادر فيها الضيف الأهلي طرابلس بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد الطبال في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول .ثم عادل الفريق المضيف النتيجة في الدقيقة

التاسعة من زمن دقائق الشوط الأول عن طريق مهاجم الفريق وسيم الغول. وفي الشوط الثاني قام مدرب فريق الأهلي طرابلس التونسي فتحي الجبال بإقحام بعض العناصر الشابة سعيا لتجهيزهم لمنافسات إياب الدوري الممتاز والذي يواجه فيها الأهلي فريق أساريا في الثالث من فبراير القادم .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

