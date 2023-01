أوكلت لجنة تحكيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي لطاقم تحكيم ليبي بقيادة الحكم الدولي معتز الشلماني

سيرافق معتز الشلماني في إدارة المباراة كل من عيسى عطية كمساعد أول وحيد الجحاوي في مهمة المساعد الثاني فيما سيكون الحكم الدولي عبد الواحد حرويدة حكما رابعا في المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الـ12 من شهر فبراير القادم

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post طاقم تحكيم ليبي يقود مباراة بيراميدز المصري وضيفه الجيش المغربي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار