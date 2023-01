سبورت الكتالونية تكشف عن صفقة برشلونة القادمة

كشفت صحفية سبورت الكتالونية عن نية نادي برشلونة ضم البرازيلي الشاب ويسلي لاعب فريق فلامنغو خلال فترة انتقال اللاعبين الحالية .

وأشارت صحفية سبورت الكتالونية في عددها الأخير أن المدير الرياضي للنادي الكتالوني ماتيو أليماني قد اجتمع مع وكيل اللاعب البرازيلي لإنهاء بعض تفاصيل صفقة انضمام ويسلي للبرشا الفترة المقبلة والتي ستكون بعقد إعارة لمدة عام واحد مع وجود خيار للشراء غير الإلزامي .

المصدر صحفية سبورت الكتالونية

