مدرب الأنيق يستقيل قبل انطلاق مرحلة إياب الممتاز

أعلن المدرب المصري مصطفى مرعي استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دارنس

المصري مصطفى مرعي أعلن عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك استقالته من تدريب فريق دارنس دون أن يوضح أسباب مغادرته تدريب أنيق درنة في باقي منافسات إياب الدوري الممتاز .

هذا وقد أنهى مصطفى مرعي مرحلة ذهاب الدوري الممتاز رفقة فريق دارنس في المركز الثالث صحبة فرق المجموعة الأولى برصيد خمس عشرة نقطة .

المصدر صفحة المدرب مصطفى مرعي

