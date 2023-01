تعاقد نادي النصر السعودي مع الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي قادما من فريق بوكا جونيورز حتى نهاية الموسم الجاري

الأرجنتيني أغوستين روسي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح التي أجريت له فور وصوله للرياض . هذا ومن المنتظر أن يكون أغوستين ضمن التشكيل الأساسي لقائمة الفرنسي رودي غرسيا في مباراة كأس السوبر السعودي التي سيواجه فيها النصر فريق الاتحاد الخميس المقبل .

هذا و يأتي تعاقد النصرمع أغوستين روسي بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post النصر يواصل لفته للأنظار في ضم لاعب من بوكا جونيورز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار