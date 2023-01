يواصل الاتحاد الليبي للقوة البدنية تحضيراته لإقامة بطولة ليبيا للقوة البدنية التي ستقام بمدينة سرت مطلع شهر مارس القادم

البطولة الذي ستنطلق في الأول من شهر مارس القادم وحتى الرابع من الشهر نفسه ستشهد مشاركة واسعة لجميع الفئات حيث سيعتمد الاتحاد الليبي للقوة البدنية على النتائج المسجلة لاختيار قائمة لاعبي المنتخب لفئة الكبار

والذي سيشارك في بطولة العالم لفئة الكبار المقامة في مالطا شهر يونيو المقبل .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد القوة البدينة يواصل تحضيراته لإقامة بطولة ليبيا لجميع الفئات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار