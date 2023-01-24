بنغازي| النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تكرّم بعثة فريق الاتحاد المصراتي لكرة القدم

بنغازي 24 يناير 2023 (وال)- كرمت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بليبيا مساء أمس الإثنين، بعثة فريق الاتحاد المصراتي لكرة القدم الذي يقيم معسكرا تدريبيا بمدينة بنغازي استعدادا لمرحلة الإياب من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هذا وجاءت مراسم التكريم خلال زيارة وفد النقابة برئاسة رئيسها نصر الدين المهدوي وفرع النقابة ببنغازي، لمقر بعثة الفريق بفندق زهرة البطنان.

وتخللت مراسم التكريم إلقاء عديد الكلمات الترحيب ببعثة الفريق واختياره لمدينة بنغازي لإقامة معسكره التدريبي. واعتبرت النقابة العامة للإعلاميين هذه الزيارة هي بمثابة تجسيدا وتعزيزا لأبناء البلد الواحد، والتي من شأنها أن تزيد اللحمة الوطنية بين الشباب الرياضية.

وقامت النقابة من خلال هذه الزيارة؛ بتقديم شهادة عرفان لبعثة فريق الاتحاد المصراتي تكريما لهم وكذلك تقديم مطوية عن الأنشطة التي أقامتها النقابة والتعريف بها وتاريخ تأسيسها.

في المقابل، قام رئيس بعثة فريق الاتحاد المصراتي الأستاذ علي الاحول بتكريم النقابة على هذه الزيارة بإهداء النقابة شعار النادي إلى رئيس النقابة نصر الدين المهدوي. (وال) م ب / ر ت

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