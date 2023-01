يواصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريباته بمعسكره بمدينة طرابلس وذلك استعدادا لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

وسيلتقي فريق الهلال غدا الخميس فريق الأهلي طرابلس في ثاني مبارياته الودية حيث فاز في لقاء الأول على فريقِ الشباب العربي بهدفينِ مقابل هدف واحد الممتاز سيسعى الطاقم الفني للفريق في معسكره التحضيري بمدينة طرابلس لرفع نسق التدريبات بخوض مباريات ودية استعدادا لمنافسات إياب الممتاز والذي سيقص فريق الهلال شريط منافساته بمواجهة فريق دارنس في الرابع من شهر فبراير القادم.

يُذكر أن الهلال أنهى مرحلة الذهاب، محتلًا المركز السابع برصيد عشرة نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فريق الهلال يواصل معسكره التدريبي بطرابلس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار