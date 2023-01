تستضيف ليبيا خلال المدة القريبة القادمة أحد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشراع والرياضات البحرية.

وجاء ذلك خلال لقاء عبد المنعم حريز رئيس الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية مع خليفة بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للشراع والأمين العام للاتحاد سعيد كمال حيث قام رئيس الاتحاد الليبي خلال اللقاء بتكريم رئيس الاتحاد العربي تقديرا لمجهوداتهم المبذولة ووقوفهم مع لعبة الشراع الليبية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post ليبيا تستضيف اجتماعات للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشراع appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار