الصقور يباشر تدريباته بمعسكره ببنغازي

باشر فريق الصقور الأول لكرة القدم معسكره التدريبي بمدينة بنغازي، استعدادا لانطلاق مرحلة الإياب لدوري الممتاز.

وسيخوض الفريق بعض المباريات الودية و سايسعى المدرب الوطني عبدالحفيظ اربيش والطاقم الفني لتحسين اداء الفريق في مرحلة الإياب.

يُذكر أن الصقور أنهى مرحلة الذهاب من المجموعة الأولى بالدوري الممتاز في المركز الخامس، برصيد اثنتي عشرة نقطة، وسيواجه النصر في الأسبوع الأول من مرحلة إياب يوم الثالث من فبراير القادم.

