التعادل السلبي يحسم مباراة الوحدة والجمارك

تعادل فريقا الوحدة والجمارك بدون أهداف في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

المباراة التي جرت بملعب أبوسليم ضمن الجولة الثالثة من المسابقة شهدت عدة فرص للفريقين حيث لم يتمكن المهاجمون من تسجيل الأهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ليحصل فريق الوحدة على أول نقطة له بعد أن خسر أمام كل من شموع والشروق بالزنتان في أصبح نادي الجمارك برصيد أربع نقاط بعد الفوز على الظهرة وخسر أمام الطلائع.

