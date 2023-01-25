نادي شباب الجبل يعلن عن انسحابه من الدوري الليبي لكرة القدم

شحات 25 يناير 2023 (وال) ـ أعلن مجلس الإدارة لنادي شباب الجبل عبر الصفحة الرسمية في بيان له، عن انسحابه من الدوري الليبي لكرة القدم. وعبر النادي عن انسحابه؛ بسبب مايحدث من عدم التكافؤ بين المؤسسات الرياضية وتقويض حظوظها وإعطاء حقها للغير . وأشار البيان أيضا بأنه لوكانت هذه الرياضة التي يحرص عليها المسؤولين والإعلام […]

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