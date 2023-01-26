نقابة الإعلاميين الرياضيين تكرم بعثة فريق كرة القدم لنادي السويحلي

بنغازي 26 يناير 2023 (وال) _ شهد فندق الفخامة بنغازي مساء أمس الأربعاء، زيارة وفد النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين لبعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادي السويحلي مصراتة، والذي يقيم معسكرا إعداديا بالمدينة، تأهبا للمرحلة المقبلة من الدوري الليبي الممتاز

ألقيت خلال هذه الزيارة عدة كلمات ترحيبية من الإعلاميين، عبرت جميعها على المعنى الحقيقي للرياضة، ودورها الكبير في تعزيز اللحمة الوطنية بين الأندية الرياضية وكافة مدن الوطن.

النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين قامت بدورها وقدمت شعارها وشهادة عرفان وتقدير لبعثة فريق السويحلي، لتواجدهم في بنغازي واختيارهم لها لإقامة معسكرهم الإعدادي للفريق الأول. (وال _ بنغازي) ف ح

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