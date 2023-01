تعاقد نادي الأولمبي مع المهاجم التونسي فخري العمدوني استعدادا لانطلاق إياب منافسات الدوري الممتاز

جاء التعاقد مع العمدوني من قبل إدارة نادي الأولمبي لتحسين الوجبات الهجومية في إياب الدوري الممتاز حيث سيكون العمدوني في التشكيل الأساسي رفقة أزرق وأبيض مدينة الزاوية في افتتاح منافسات مرحلة إياب الممتاز والذي سيواجه فيها الأولمبي فريق الاتحاد بملعب نادي أبوسليم في الرابع من شهر فبراير المقبل .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأولمبي يواجه الاتحاد في افتتاح الإياب بمهاجم جديد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار