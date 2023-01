الأخضر يستعد للكونفدرالية الإفريقية بالفوز وديا برباعية

يواصل فريق الأخضر الأول لكرة القدم استعدادته على قدم وساق استعدادا لمنافسات الجولة الأولى من كأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

حيث أجرى الفريق مباراة ودية مع فريق الانتصار حسمها الأخضر برباعية نظيفة.

وسيخوض أخضر البيضاء أولى مباراته في افتتاح دور المجموعات أمام مارومو جالانتس الجنوب الإفريقي في الثاني عشر من شهر فبراير المقبل.

يذكر أن الأخضر وقع في المجموعة الأولى التي تضم كلا من مارومو جالانتس الجنوب الإفريقي واتحاد الجزائر وسانت إيلوي لوبوبومن الكونغو الديمقراطية.

