يواصل فريق الاتحاد تدريباته اليومية بملعب عبد الرحمن أبوشواشي تحضيرا لمنافسات مرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت التدريبات حضور كل لاعبي الفريق بقيادة المدرب أسامة الحمادي وتركزت التدريبات على كيفية خلق التجانس بين اللاعبين لمواصلة مرحلة الإياب بعد نجاح الفريق في مرحلة الذهاب في تصدر المجموعة بفارق مريح من النقاط على أقرب ملاحيقه.

يذكر أن الاتحاد يلتقي في الجولة الأولى ضيفه الأولمبي بملعبِ نادي أبوسليم في الرابعِ من فبراير المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post أسامة الحمادي يرفع من رتم تدريبات فريقه قبل مواجهة الأولمبي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار