الصقور يفوز على السويحلي وديا تحضيرا لإياب الممتاز

فاز فريق الصقور الأول لكرة القدم على فريق السويحلي بهدف دون رد استعدادا لمنافسات إياب الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت بملعب شهداء بنينا سجل الهدف الوحيد فيها عن طريق المهاجم النيجيري إيزي.

يذكر أن الصقور تنظره مواجه قوية مع فريق النصر في الجولة الأولى بملعب طبرق في الثالث من فبراير المقبل بينما يفتتح السويحلي مباريات مرحة الإياب أمام الخمس بملعبه يوم الثاني من فبراير المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

