تعادل فريقا الأهلي طرابلس والهلال 1-1 في مباراة ودية، استعدادًا لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم للمجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الفتح، ندية من جانب الفريقين وأخذت طابع الجدية وكانت اختبارا حقيقا قبل انطلاق مرحلة الإياب.

ويقيم فريق الهلال معسكرًا تدريبيًا في طرابلس، خاض خلاله عدة لقاءات ودية، حيث فاز على الشباب العربي 2-1 استعدادًا لإياب الدوري الممتاز.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post التعادل يحسم مواجهة الأهلي طرابلس والهلال الودية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار