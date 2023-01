فاز فريق الأولمبي وديا على فريق الأمواج الزرقاء 1-0 سجله اللاعب فراس شليق ضمن استعدادات الفريق لمرحلة إياب الدوري الممتاز.

وخاض فريق الأولمبي عدة مباريات ودية خلال الفترة الماضية، وذلك للدخول إلى مرحلة الإياب بجاهزية تامة, خاصة أن الفريق قد أنهى مرحلة الذهاب في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

