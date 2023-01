يلتقي فريق النصر الأول لكرة السلة فريق الوحدة السوري في أولى مبارياته ضمن بطولة دبي الدولية.

وسيسعى النصر بقيادة المدرب المصري محمد عصام، لتقديم مستوى مشرف صحبة لاعبيه في هذه البطولة التي تشهد مشاركة كبيرة من أندية عربية عريقة في كرة السلة.

وجاء فريق النصر في المجموعة الأولى بحسب قرعة البطولة، صحبة منتخب الإمارات، وسترونغ جروب الفليبيني، والوحدة السوري.

