سلة النصر تتألق في أولى مبارياتها في بطولة دبي الدولية

دبي 27 يناير 2023 (وال)- انطلقت مساء اليوم الجمعة ببلدية دبي، منافسات بطولة دبي لكرة السلة والتي تحتضنها صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الإماراتي.

هذا وفي المباراة الافتتاحية تمكن فيها فريق سترونج الفلبيني من التفوق على المنتخب الإماراتي بنتيجة 91/87 في مباراة ماراثونية كان فيها الفارق أكثر من 20 للفريق الفلبيني.

في اللقاء الثاني تمكن الفريق الممثل الوحيد لليبيا فريق نادي النصر من التألق والابداع في مواجهة الوحدة السوري، حيث شهد اللقاء السرعة والتنافس والندية منذ انطلاقته للدقائق الأولى، فقد تمكن فريق النصر من إنهاء الربع الأول لمصلحته بفارق السلتين أي بنتيجة 25/21.

وفي الربع الثاني أضاف فريق النصر22 نقطة مقابل 18 نقطة للفريق السوري، لتصبح النتيجة 47 نقطة مقابل 39 أي بفارق أربع سلات، وفي الربعين الثالث والرابع والذي شهد فيه تألق اللاعب مروان بوزقية، استطاع النصر إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 80 مقابل 66 نقطة بفارق سبع سلات. وسيقابل النصر غدا الفريق الفلبيني، علما بأنه شهدت انطلاق البطولة تغيير في مواعيد المباريات. (وال) م ب / ر ت

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