مواعيد مباريات الرباعي الأول للتتويج ببطولة الدوري لكرة الطائرة

طرابلس 27 يناير 2023 (وال)- أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة الطائرة، عن مواعيد مباريات الدور الرباعي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي لكرة الطائرة للموسم الحالي.

هذا وجاء موعد الإعلان عقب ختام منافسات الدور السداسي مؤخرا بمدينة بنغازي، والتي تأهل من خلالها أندية السويحلي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر.

هذا وسيقام الرباعي الأول بمدينة طرابلس أيام السابع والثامن والتاسع من فبراير المقبل بقاعة طرابلس الكبرى. (وال) م ب/ ر ت

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