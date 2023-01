جدد نادي برشلونة تعاقده مع المدافع الأيسر ماركوس ألونسو حتى عام 2024

وجاء تجديد برشلونة مع ماركوس ألونسو بعد الأداء المميز الذي قدمه الظهير الأيسر مع البلو غرنا في الدوري الإسباني وكذلك في كأس إسبانيا مؤخرا بالإضافة لمساهمته في تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني في الرياض على حساب غريمه التقليدي فريق ريال مدريد .

