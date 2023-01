الأهلي يتخطى الأولمبي بصعوبة في الدوري الليبي لكرة اليد

واصل فريق الأهلي لكرة اليد تصدره لفرق المجموعة الثانية بعد أن حقق فوزا ثمينا في آخر الدقائق على حساب فريق الأولمبي بنتيجة 24 -23 ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة اليد

اللقاء الذي أقيم بقاعة 17 من فبراير شهد ندية كبيرة بين الفريقين ولكن خبرة لاعبي فريق الأهلي طرابلس حسمت نتيجة المباراة في آخر الدقائق ليحقق الأهلي انتصارا مهما يجعله متصدرا لفرق المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة

