الاتحاد المصراتي يواصل تحضيراته لإياب الممتاز بمدينة بنغازي

يواصل فريق الاتحاد المصراتي تحضيراته بمدينة بنغازي تأهبا لانطلاق إياب منافسات الدوري الممتاز والذي حدد انطلاقه في الثاني من شهر فبراير القادم

الاتحاد المصراتي وبقيادة المدرب الوطني رضا عطيه رفع من وتيرة التحضيرات بخوض الفريق للتدريبات على فترتين صباحية ومسائية كما خاض الفريق أكثر من لقاء ودي كان آخرهم الفوز على فريق بنغازي الجديدة 3-2

هذا ويشار إلى أن فريق الاتحاد المصراتي قد أنهى مرحلة الذهاب الدوري الممتاز رفقة فرق المجموعة الثانية في المركز الأخير برصيد 6 نقاط

