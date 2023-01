محمد الغنيمي يقود فريقه زاخو العراقي لفوز مهم

ساهم اللاعب الليبي محمد الغنيمي في فوز فريقه زاخو العراقي على الديوانية بتسجيله لثنائية في المباراة التي انتهت بـ5-1 ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري العراقي

محمد الغنيمي في أول ظهور له صحبة زاخو قدم أوراق اعتماده بشكل مميز حيث ساهمت ثنائية الغنيمي بتقدم فريقه زاخو لخطوة مهمة نحو الهروب من منطقة قاع الترتيب حيث يحتل زاخو المركز 17 برصيد 11 نقطة

هذا ويشار إلى أن محمد الغنيمي يعتبر ثاني لاعب ليبي يرتدي قميص زاخو العراقي بعد عبد السلام الفتيوري الذي مثل ألوان الفريق العراقي في موسم 2016

المصدر قناة ليبيا الأحرار

