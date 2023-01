التعاون يواصل اختباراته لإياب الممتاز في مدينة بنغازي

يستمر فريق التعاون بتحضيراته المكثفة في معسكره التدريبي بمدينة بنغازي استعدادا لانطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز

وخاض فريق التعاون في المعسكر التحضيري عدة مباريات تجريبية آخرها أمام فريق النجمة فاز بها أبناء المدرب ناصر الحضيري بهدف وحيد سجله المحترف النيجيري قودوين شيكا أوكار .

هذا و يفتتح فريق التعاون منافسات إياب الدوري الممتاز بمواجهة فريق الأخضر في الـ2 من شهر فبراير المقبل

المصدر قناة ليبيا الأحرار

